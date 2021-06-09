Eşi bir kadınla görüntülenen Kibariye'den şaşırtan aldatma açıklaması
Ünlü şarkıcı Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'ın tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Kibariye ise ''Gözümle görmeden inanmam'' açıklamasını yaptı.
24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, şimdiye kadar aldatma ve affetme iddialarıyla birçok kez gündeme gelmişti. Kibariye, daha önce de eşini korumuş ve "Bir günlük kaçamak için boşanmam, önemli olan sağlığımız" demişti. Daha önce de aldattıktan sonra affedilen Küçükbalçık, yine kaçamak yaparken görüntülendi.
İLK AÇIKLAMA GELDİ
Kibariye'nin 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Kibariye'den aldatma açıklaması geldi.
"GÖZÜMLE GÖRÜRSEM ÖYLE İNANIRIM"
Ünlü şarkıcı, UçanKuş TV'de yayınlanan görüntülerin ardından programa telefonla bağlanarak şu açıklamayı yaptı: "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım."
"ALİ EVİNE ÇOK BAĞLIDIR"
"Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum. Genel konuşacağım, yanlış anlaşılmasın... Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir.