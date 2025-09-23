Eşinden boşanan ünlü dansöz Asena'dan boşanma nedeni açıklaması
Bir döneme danslarıyla damgasını vuran eski oryantal Asena ile uğruna Türkiye'yi terk ettiği eşi Hasan Dere geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşanmıştı. Ünlü çiftin boşanma nedeni olarak "ihanet" iddiaları gündem olunca Asena'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Bir dönem televizyon ekranlarındaki İbo Show programına dans performansıyla konuk olan ünlü oryantal Asena, 2017'de Hasan Dere ile evlendikten sonra Almanya'ya yerleşip hem kariyerine hem de Türkiye'ye veda etmişti.
1 / 17
Uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam süren Asena'nın 8 yıllık evliliğini noktaladığı ve eşi Hasan Dere'den boşandığı ortaya çıktı.
2 / 17
Asena Hasan Dere ile olan 8 yıllık evliliğinin bittiğini doğrularken Asena'nın boşanma haberini ilk duyuran isim olan 'Gel Konuşalım' programının ünlü sunucusu Ece Erken'in "ihanet" iddialarına da yanıt verdi.
3 / 17
Ece Erken canlı yayında Asena ile Hasan Dere çiftinin "ihanet" yüzünden bittiğini belirterek "Asena aldatıldığı için boşandı" ifadelerini kullanmıştı.
4 / 17