Eşinin yüzünü dövme yaptırdı, sevgilisini ''bu sensin'' diyerek kandırdı

Melisa isimli kadın dün sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve öldürdüğünü söylemişti. Bugün Savcı karşısına çıkan Recep isimli adam ise anne Melisa'yı suçladı. Arapsaçına dönen olaylar arasında bir dövme meselesi var ki duyanları hepten şaşırttı. Recep isimli adam eşi Ayşe için yaptırdığı dövmenin altına Melisa yazıp sevgilisine "Bu dövmeyi senin için yaptırdım" demiş.