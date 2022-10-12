Eşinin yüzünü dövme yaptırdı, sevgilisini ''bu sensin'' diyerek kandırdı
Gaziantep'te 3 yaşındaki Meryem'in cinayete kurban gittiği olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Gaziantep'te 3 yaşındaki Meryem'in cinayete kurban gittiği, "Katilin annesi Melisa mı yoksa annesinin sevgilisi Recep mi?" sorusuna yanıt bulmak için Müge Anlı ve ekibi canla başla çalışıyor. Her geçen gün ortaya çıkan detaylar daha da şaşkınlık yaratıyor.
Melisa isimli kadın dün sevgilisinin kızına cinsel istismarda bulunduğunu ve öldürdüğünü söylemişti. Bugün Savcı karşısına çıkan Recep isimli adam ise anne Melisa'yı suçladı. Arapsaçına dönen olaylar arasında bir dövme meselesi var ki duyanları hepten şaşırttı. Recep isimli adam eşi Ayşe için yaptırdığı dövmenin altına Melisa yazıp sevgilisine "Bu dövmeyi senin için yaptırdım" demiş.
Recep isimli adamın eşi Ayşe Hanım ise canlı yayına bağlanıp o dövmedekinin kendisi olduğunu söyledi.
Dövmeyi gören "Melisa ile alakası yok, bu karısının resmi" yorumunda bulundu.