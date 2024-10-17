Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu
Çok Güzel Hareketler Bunlar (ÇGHB) programıyla adını duyuran oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.
Ekranların sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Zeynep Koçak, son haliyle adeta şoke etti.
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Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.
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Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu.
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Geçtiğimiz ağustos ayında 41 yaşına basan Zeynep Koçak tarzı ve cesur pozları dikkat çekiyor.
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