Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu

Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti.