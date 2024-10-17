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  4. Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu

Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar (ÇGHB) programıyla adını duyuran oyuncu Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırtıyor.

Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu - Resim: 1

Ekranların sevilen eğlence programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın kadrosunda yer alan Zeynep Koçak, son haliyle adeta şoke etti. 

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Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu - Resim: 2

Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu. Değişimi ile konuşan Zeynep Koçak "Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 65 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" demişti. 

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Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu - Resim: 3

Koçak aldığı kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. 

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Eski halinden eser yok: ÇGHB'nin yıldızı Zeynep Koçak bambaşka biri oldu - Resim: 4

Geçtiğimiz ağustos ayında 41 yaşına basan Zeynep Koçak tarzı ve cesur pozları dikkat çekiyor.

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