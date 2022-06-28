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  4. Eski halinden eser yok: Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti

Eski halinden eser yok: Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti

Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Eski halinden eser yok: Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti - Resim: 1

2019 yılındaki katıldığı Survivor yarışmasında başarılı bir performans gösteren oyuncu Öykü Çelik'in zaman içindeki değişimi adeta şoke etti. Kendini spora adayan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Eski halinden eser yok: Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti - Resim: 2

Yaptığı karın kasları ile dikkat çeken güzel oyuncu spor salonunda çektiği fotoğrafını sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

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Eski halinden eser yok: Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti - Resim: 3

Ünlü oyuncunun ‘Bu kadar karın kası yeter sanırım değil mi?’ diyerek karın kaslarını sergilediği fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni topladı.

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Eski halinden eser yok: Öykü Çelik karın kaslarıyla şoke etti - Resim: 4
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