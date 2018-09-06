Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme

Çift, beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… Tuba-Mirgün" ve sözlerini kullanmıştı.



