SON DAKİKA
İSTANBUL'UN 10 İLÇESİ İÇİN SEL ALARMI !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Eylül 2018 10:02

Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme

Gazeteci Mirgün Cabas'la 5 yıllık evliliğini sonlandıran Tuba Ünsal, eşinin telefonla konuşurken çekilen fotoğrafını ''Gıcık biri'' notuyla paylaştı.

Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme

Beş yıllık evliliğini bitirdikten sonra "Birbirimizi sonsuza dek seveceğiz" diyen oyuncu Tuba Ünsal, eski eşi Mirgün Cabas'ın fotoğrafını "Gıcık biri" notuyla paylaşarak gönderme yaptı.

1/ 9
Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme

Bitirdiği evliliğinden Civan Mert adında bir erkek çocuğu sahibi olan Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.

2/ 9
Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme

Eski eşinin telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ünsal bu karenin üzerine de 'Gıcık biri' notunu düştü. Tuba Ünsal'ın bu paylaşımı neden yaptığı ise merak edildi.

3/ 9
Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme

Çift, beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… Tuba-Mirgün" ve sözlerini kullanmıştı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM