Tuba Ünsal'dan eski kocasına olay gönderme
Gazeteci Mirgün Cabas'la 5 yıllık evliliğini sonlandıran Tuba Ünsal, eşinin telefonla konuşurken çekilen fotoğrafını ''Gıcık biri'' notuyla paylaştı.
Beş yıllık evliliğini bitirdikten sonra "Birbirimizi sonsuza dek seveceğiz" diyen oyuncu Tuba Ünsal, eski eşi Mirgün Cabas'ın fotoğrafını "Gıcık biri" notuyla paylaşarak gönderme yaptı.
Bitirdiği evliliğinden Civan Mert adında bir erkek çocuğu sahibi olan Tuba Ünsal, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
Eski eşinin telefonla konuşurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Ünsal bu karenin üzerine de 'Gıcık biri' notunu düştü. Tuba Ünsal'ın bu paylaşımı neden yaptığı ise merak edildi.
Çift, beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuş ve "Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… Tuba-Mirgün" ve sözlerini kullanmıştı.