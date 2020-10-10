Eski manken Ebru Destan yazar oldu
Eski manken ve oyuncu Ebru Destan şimdi de yazar oldu. İkinci kitap heyecanı yaşayan Destan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Eski manken ve oyuncu Ebru Destan şimdi de yazar oldu. İkinci kitap heyecanı yaşayan Destan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.
Ebru Destan yeni çıkan kitabı 'Sabret, Kabul Et, Şükret' kitabının raflarda yerini aldığını söyledi.
Yeni kitabı için çok heyecanlı olduğunu belirten Destan, hamile kalamayan kadınlara rehber olacağını dile getirdi.