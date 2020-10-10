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  3. 10 Ekim 2020 11:45

Eski manken Ebru Destan yazar oldu

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan şimdi de yazar oldu. İkinci kitap heyecanı yaşayan Destan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Eski manken Ebru Destan yazar oldu

Eski manken ve oyuncu Ebru Destan şimdi de yazar oldu. İkinci kitap heyecanı yaşayan Destan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

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Eski manken Ebru Destan yazar oldu

Ebru Destan yeni çıkan kitabı 'Sabret, Kabul Et, Şükret' kitabının raflarda yerini aldığını söyledi.

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Eski manken Ebru Destan yazar oldu

Yeni kitabı için çok heyecanlı olduğunu belirten Destan, hamile kalamayan kadınlara rehber olacağını dile getirdi.

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Eski manken Ebru Destan yazar oldu

Değişimiyle de dikkat çeken Ebru Destan "Umarım ilkinde olduğu gibi bu kitabımla da güzel tepkiler alırım" dedi.

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