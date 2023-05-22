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  4. Eski manken Nefise Karatay'dan havuz başında mayolu pozlar

Eski manken Nefise Karatay'dan havuz başında mayolu pozlar

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, havuz başında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Eski manken Nefise Karatay'dan havuz başında mayolu pozlar - Resim: 1

Eski manken Nefise Karatay sosyal medyada oldukça aktif. Bir döneme damga vuran eski manken, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

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Eski manken Nefise Karatay'dan havuz başında mayolu pozlar - Resim: 2

Kızı Maya'nın doğumundan sonra tüm ilgisini ailesine yönelten Nefise Karatay, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor.

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Eski manken Nefise Karatay'dan havuz başında mayolu pozlar - Resim: 3

POZLARI HAFIZALARA KAZINMIŞTI
Nefise Karatay son olarak havuz başında poz verdi. Bir döneme Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı ilişki ve verdiği pozlarla damga vuran eski manken yıllara adeta meydan okuyor.

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Eski manken Nefise Karatay'dan havuz başında mayolu pozlar - Resim: 4

47 yaşında olan Nefise Karatay sporu hayatından eksik etmiyor. Güzel isme sosyal medyadan "Çok güzelsin", "Hiç yaşlanmıyorsun" yorumları geliyor.

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