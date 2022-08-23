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  4. Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap

Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap

ski manken Aysu Baceoğlu yaşantısını müzik kariyeri ile devam ettirirken takipçisinden gelen mesaja yaptığı yorumla gündeme geldi.

Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap - Resim: 1

Eski manken, şimdilerde ise şarkıcılık yapan Aysu Baçeoğlu, tartışmanın fitilini ateşleyecek bir yorumda bulundu. 

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Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde çılgınca dans eden Yıldız Tilbe'ye "beğenmedim" dedi. 

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Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap - Resim: 3

Bir Instagram kullanıcısı "Fiziği sana bin basar. Sende böyle fizik olsa sen de oynardın ama her yerin yağ bağlamış" dedi. 

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Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap - Resim: 4

Baçeoğlu bu yorum karşısında anında cevap verdi. 

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