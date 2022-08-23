Eski mankenden ''Yağ bağlamışsın'' diyen takipçisine olay cevap
ski manken Aysu Baceoğlu yaşantısını müzik kariyeri ile devam ettirirken takipçisinden gelen mesaja yaptığı yorumla gündeme geldi.
Eski manken, şimdilerde ise şarkıcılık yapan Aysu Baçeoğlu, tartışmanın fitilini ateşleyecek bir yorumda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde çılgınca dans eden Yıldız Tilbe'ye "beğenmedim" dedi.
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Bir Instagram kullanıcısı "Fiziği sana bin basar. Sende böyle fizik olsa sen de oynardın ama her yerin yağ bağlamış" dedi.
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Baçeoğlu bu yorum karşısında anında cevap verdi.
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