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  3. 09 Temmuz 2019 11:29

Eski sevgiliden şok sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı

Mustafa Sandal'ın eski sevgilisi Melis Sütşurup, 2. Sayfa programında olay olacak açıklamalarda bulundu. Sütşurup, ''Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim'' diye konuştu.

Eski sevgiliden şok sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda noktaladı. Sandal, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa'ya çok özel açıklamalarda bulundu.

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Eski sevgiliden şok sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı

"Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."

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Eski sevgiliden şok sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı

"Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz."

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Eski sevgiliden şok sözler: Midemi bulandıran şeyler vardı

"Ama Mustafa’nın bugünkü röportajında “Melis ile vakit geçirdik” cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."

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