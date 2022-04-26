Eski sevgilisinden Hakan Sabancı aşk yaşadığı söylenen Şeyma Subaşı'na gönderme

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımla olay oldu. Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımının altında Türk takipçileri "Şeyma'ya gönderme bu" yorumları yaptı.