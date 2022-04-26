Eski sevgilisinden Hakan Sabancı aşk yaşadığı söylenen Şeyma Subaşı'na gönderme
Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'na eski aşkı Mohammed Alsaloussi'den bir gönderme geldi.
Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddia edilen Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi sosyal medyada yaptığı imalı paylaşımla olay oldu. Mohammed Alsaloussi'nin paylaşımının altında Türk takipçileri "Şeyma'ya gönderme bu" yorumları yaptı.
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Mohammed Alsaloussi, şu sıralar adı Hakan Sabancı ile anılan eski sevgilisi Şeyma Subaşı'na olay bir göndermede bulundu. Instagram hesabından yaptığı imalı paylaşımla gündem olan Meedo'ya yorum yağdı!
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Şeyma Subaşı ile uğruna dağları deldiği büyük aşkı Mohammed Alsaloussi'nin ilişkisi geçtiğimiz mart ayında bitmişti.
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Aşk acısı çok kısa süren Şeyma Subaşı Türkiye'ye gelir gelmez adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.
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