Eski Survivor yarışmacıları canlı yayında yüzleşti; ortalık karıştı

Survivor Panorama'nın yorumcularından Hakan Hatipoğlu geçtiğimiz günlerde; yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Almeda için "Kraliçe" demişti. Murat Özarı ise Survivor kraliçesinin Nagihan olduğunu ifade etmiş. Hatipoğlu ile Damla Can, buna karşı çıkmış ve Nagihan'ın lakabını kendi taktığını iddia etmişlerdi. Nagihan Karadere ise bu sözlere sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Tüm bu yaşananların ardından Nagihan Karadere, 28 Şubat Cuma günü Survivor Panorama’nın canlı yayınına konuk oldu.