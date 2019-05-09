Eski türkiye güzeli Nilay Ceylan hayatını kaybetti

Yaptığı takıları Instagram üzerinden satan Nilay Ceylan’ın iki yıl önce babasını kaybettikten sonra içine kapandığı söyleniyor. Ceylan’ın daha önce yaptığı paylaşımlardan birinde “Bir babam demedi ‘Salaksın’ diye… Onun dışında herkes ‘Salaksın kafanı kullanmadın’ dedi. Kafa kullanmak değil aslı, insan kullanmak. 15 yaşımdan beri alnım ak. Beni seven ama sevmediğim bir kimseyi hayatıma hayat garantisi gözüyle sokmadım. Asla ruhumu satmadım” yazmıştı…