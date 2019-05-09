Eski türkiye güzeli Nilay Ceylan hayatını kaybetti
Yıllar önce Çağla Şikel'in 1. seçildiği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçilen Nilay Ceylan hayatını kaybetti. Nilay Ceylan'ın kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtildi.
22 yıl önce Çağlı Şıkel'in birinci seçildiği yarışmada Türkiye 3'üncü güzeli seçilen Nilay Ceylan 44 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
1997 yılında, 20 yaşındayken, Çağla Şıkel’in birinci olduğu güzellik yarışmasında üçüncülüğü kazanan Ceylan 44 yaşındaydı. Sakin bir hayatı tercih eden ve annesi ile Çatalca’da yaşamaya başlayan genç kadın, küpe, kolye ve bileklik tasarımları yapıyordu…
Yaptığı takıları Instagram üzerinden satan Nilay Ceylan’ın iki yıl önce babasını kaybettikten sonra içine kapandığı söyleniyor. Ceylan’ın daha önce yaptığı paylaşımlardan birinde “Bir babam demedi ‘Salaksın’ diye… Onun dışında herkes ‘Salaksın kafanı kullanmadın’ dedi. Kafa kullanmak değil aslı, insan kullanmak. 15 yaşımdan beri alnım ak. Beni seven ama sevmediğim bir kimseyi hayatıma hayat garantisi gözüyle sokmadım. Asla ruhumu satmadım” yazmıştı…