Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz final yapıyor
Televizyon ekranlarında 6 sezondur reytinglere damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali için geri sayım başladı.
Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılığın ayak sesleri duyuluyor. Yaz döneminin gelmesi ile izleyiciler 'EDHO sezon finali ne zaman?' sorusunun yanıtını arıyor.
Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.
Dizide Doğan baba karakterine hayat veren Ali Sürmeli"ye de yaşam boyu onur ödülü takdim edildi. 61 yaşındaki oyuncu, 5. sezonun başında beyin kanaması geçirmiş ve 3-4 ay kadar dizide yerini alamamıştı.