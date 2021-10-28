Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Yeni kanalı belli oldu
Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayınlanmaması hayal kırıklığı yarattı. Uzun süredir dizinin yeni bölümünü bekleyen EDHO hayranları duruma isyan ederken, olayın arka planında yaşananlar ortaya çıktı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölümü bekleyen dizinin hayranları büyük şok yaşamıştı.
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EDHO dizisine yeni oyuncular katılmış yeni bölüm fragmanı yayınlanmış ancak ATV ekranlarını açan dizinin hayranları resmen çılgına döndü.
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Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba’nın yanı sıra birbirinden başarılı isimler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil olmuştu.
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Uğur Yücel, Cemal Hünal ve Levent Ülgen yeni sezonda EDHO dizisinde izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyordu.
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