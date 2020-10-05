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  3. 05 Ekim 2020 01:08

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da güç dengeleri değişiyor

Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.

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