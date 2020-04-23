Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali

Bu hafta muhteşem bir bölüm izledik. Hızır'ın en güvendiği masa arkadaşları birleşip, onu liderlikten indirdiler. Hurşit'in öldürülmesi, Fahri'nin ağır yaralanmasıyla dehşete kapılan ekip, ailelerine zarar geleceğinden endişe ederek, ortak düşmanları Dahlan ile yapacakları barışın önündeki en büyük engel olarak gördükleri Hızır ve yeğeni Alparslan'ı etkisiz kılmak istediler.