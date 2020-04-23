Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kafa karıştıran sezon finali
Dizi setlerinin paydos ettiği dönemde büyük bir özveriyle çekimlerine devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sezon finali yapmaya hazırlanan EDHO yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla da iyice kafaları karıştırdı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ EDHO'da yaşananları köşesine taşıdı.
Dizi setlerinin paydos ettiği dönemde büyük bir özveriyle çekimlerine devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlandığı son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Sezon finali yapmaya hazırlanan EDHO yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla da iyice kafaları karıştırdı. Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ EDHO'da yaşananları köşesine taşıdı.
Dizi setlerinin haftalar öncesinden paydos ettiği, bazılarının ev yapımı görüntülerle işi kotarmaya çalıştığı bir dönemde Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tek kelime ile 'harikalar' yarattı.
İzleyicilerine karşı büyük bir vefa ve fedakarlık örneği gösteren dizi ekibi, haftalardır set çalışmalarını aksatmamak ve aynı zamanda çalışanlarının sağlığını korumak adına aldığı olağanüstü tedbirlerin koruyucu şemsiyesi altında yeni bölüm üretmeye devam ediyor.
Bu hafta muhteşem bir bölüm izledik. Hızır'ın en güvendiği masa arkadaşları birleşip, onu liderlikten indirdiler. Hurşit'in öldürülmesi, Fahri'nin ağır yaralanmasıyla dehşete kapılan ekip, ailelerine zarar geleceğinden endişe ederek, ortak düşmanları Dahlan ile yapacakları barışın önündeki en büyük engel olarak gördükleri Hızır ve yeğeni Alparslan'ı etkisiz kılmak istediler.