Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde husumet artıyor
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144.yeni bölümünde masada husumet artıyor. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikam almak için harekete geçen Behzat Boran'ı da alarak meftunların yolunu tutuyor.
Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.
Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.
Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır.