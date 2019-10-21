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  3. 21 Ekim 2019 12:30

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde husumet artıyor

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 144.yeni bölümünde masada husumet artıyor. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikam almak için harekete geçen Behzat Boran'ı da alarak meftunların yolunu tutuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde husumet artıyor

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde husumet artıyor

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde husumet artıyor

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümünde husumet artıyor

Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.

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