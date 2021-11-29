Eskort açıklamasıyla olay olan Aygün Aydın'dan ilginç pozlar

Aygün Aydın "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.