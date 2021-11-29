Eskort açıklamasıyla olay olan Aygün Aydın'dan ilginç pozlar
Geçtiğimiz günlerde maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Aygün Aydın, ''Avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle'' demişti. Aygün Aydın şimdi de masa üstünde çektiği fotoğraflarla gündem oldu.
Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişki ile gündemden düşmeyen Aygün Aydın hakkında 'Türk milletine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı' gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. 2 yıla kadar hapsi istenen Aydın, sosyal medya hesabından yardım istemişti.
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Aygün Aydın "Süreç için avukata ihtiyacım var, avukatların parasını ödemek için ne yazık ki eskortluk yapmak zorunda kalacağım bu gidişle. Psikolojik ve hukuken iyi değilim, yardıma ve desteğe ihtiyacım var" açıklamasıyla herkesi şoke etmişti.
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TAKİPÇİLERİ ANLAM VEREMEDİ
Aygün Aydın bu açıklamadan sonra ilginç paylaşımlarına devam ediyor.
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Son olarak masanın üstünde pozlar veren Aydın'ın ne yaptığını kimse anlamadı. Aygün Aydın'a takipçileri "Amaç ne?" yorumunda bulundu.
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