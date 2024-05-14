Esra Akkaya'nın Etiyopya'da evlat edinmişti... Minik oğlu artık bir delikanlı
Oyuncu Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bir dönemin fenomen dizisi 'Mahallenin Muhtarları'nda canlandırdığı 'Şirin' karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, 2014 yılında Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
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Instagram hesabından ara sıra paylaşımlar yapan Akkaya, son olarak oğlu Can ile bir karesini yayınlayarak takipçilerini şaşırttı.
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Esra Akkaya'nın oğlu Can Alex'in son haline beğeni ve yorum yağdı.
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