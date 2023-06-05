Esra Bilgiç kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle nefes kesti
Güzel oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarda sırt dekolteli elbisesi ile göz doldurdu.
14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde akıllara kazındı.
1 / 147
Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'a hayat veren Bilgiç, akabinde de başarılı projelerde yer aldı.
2 / 147
Son olarak Kanunsuz Topraklar'da oynayan Bilgiç, Cannes Film Festival'ine katıldı.
3 / 147
Cannes'da verdiği pozlarla olay olan ve sosyal medyada paylaşan Bilgiç, Aşk Sanatı ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor.
4 / 147