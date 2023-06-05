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Esra Bilgiç kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle nefes kesti

Güzel oyuncu Esra Bilgiç sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarda sırt dekolteli elbisesi ile göz doldurdu.

Esra Bilgiç kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle nefes kesti - Resim: 1

14 Ekim 1992 yılında Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisi sayesinde akıllara kazındı.

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Esra Bilgiç kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle nefes kesti - Resim: 2

Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'a hayat veren Bilgiç, akabinde de başarılı projelerde yer aldı.

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Esra Bilgiç kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle nefes kesti - Resim: 3

Son olarak Kanunsuz Topraklar'da oynayan Bilgiç, Cannes Film Festival'ine katıldı.

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Esra Bilgiç kalçasına kadar dekolteli elbisesiyle nefes kesti - Resim: 4

Cannes'da verdiği pozlarla olay olan ve sosyal medyada paylaşan Bilgiç, Aşk Sanatı ile setlere geri dönmeye hazırlanıyor.

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