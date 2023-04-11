Esra Bilgiç mini etekli pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Başarılı oyuncu sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor.

Diriliş Ertuğrul, Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de beğeni topluyor.

2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenen Esra Bilgiç 2019 yılında bu evliliğini sonlandırmıştı.

Sosyal medyada oldukça aktif bir şekilde kullanan Esra Bilgiç'in instagramda 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Son instagram paylaşımı büyük beğeni toplayan Esra Bilgiç'in bu karelerine takipçilerinden yorum yağdı.