Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?''
Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Roman kültürüne özgü rengarenk kıyafetleri ve kraliçe tacıyla mahalle arasında yaptığı dans şovuyla sosyal medyaya damga vurdu. Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu, sokak ortasında göbek atarak Kobra Murat'a "Neredesin Murat?" diye seslendi.
Bugüne kadar 'Fatmagül'ün Suçu Ne?', 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' ve 'Hudutsuz Sevda' gibi pek çok başarılı yapımda rol alan usta oyuncu Esra Dermancıoğlu, bu kez oyunculuk performansıyla değil, içten ve doğal eğlencesiyle konuşuldu.
Dermancıoğlu, mahalle arasında çektiği videoda ünlü şarkıcı Kobra Murat'a seslenerek izleyenleri kahkahaya boğdu.
Verdiği kilolarla yepyeni bir görünüme kavuşan yetenekli oyuncu, başına taktığı gösterişli kraliçe tacı, kırmızı tüylü kabarık gelinliği ve elindeki kırmızı yelpazesiyle adeta görsel bir şölen sundu.