Esra Erol dizide rol alacak
Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol Aldatmak dizisinde kendisini oynayacak.
atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği büyük bir ilgiyle izlenen dizisi ‘Aldatmak’ bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.
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Tarık'ı zor durumda bırakmak için Esra Erol'un programına katılan Yeşim, yaşadığı her şeyi anlatarak herkesi şaşırtacak.
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34.bölümü bu akşam yayınlanacak olan Aldatmak dizisinde, hakime Güzide Yenersoy'un aldatıldığını öğrenmesi ve sonrasında ailesinde ve hayatında değişen olaylar ekrana gelecek.
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