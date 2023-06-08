Esra Erol dizide rol alacak

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programını sunan Esra Erol, Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği büyük bir ilgiyle izlenen dizisi ‘Aldatmak’ bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak.