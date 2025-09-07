Esra Erol'da canlı yayınında ortaya çıktı... 13 yaşındaki kızı para karşılığı evlendirmişler!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Özlem I. adlı bir kadın 13 yaşındaki kızının babası tarafından para karşılığında evlendirildiğini söyleyerek yardım istedi. Savcılık konuyla ilgili harekete geçerken gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı...
atv'nin reyting rekortmeni programı "Esra Erol'da"da ortaya çıkan skandal şok etkisi yarattı.
13 yaşındaki kıza gelinlik giydirilip düğün yapıldığı anların görüntüsü, Türkiye'yi ayağa kaldırdı.
Esra Erol'da programına katılan anne Özlem I., 13 yaşındaki kızı Ü.I.'nın Bursa İnegöl'de 2024 yılında gelinlik giydirildiğini ve para karşılığında Kamilcan K.'ya verildiğini anlattı.
Başka bir suçtan dolayı hapiste olan baba Hidayet I.'ın kızlarını para karşılığında evlendirdiğini söyleyen Özlem I., canlı yayında yardım çağrısı yaptı.
