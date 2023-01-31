Esra Erol'da şaşkına uğratan olayda yeni görüntüler: Karım kızılötesi gücüyle bana ihanet etti!

“KARIM KIZILÖTESİ GÜCÜ VE TEKNOLOJİ YARDIMIYLA İHANET ETTİ”

Hasan açıklamasında eşinin yalancı olduğunu söyledi ve “Karım kızılötesi gücü ve teknoloji yardımıyla bana ihanet ediyor. Eşim duvarlara bakıyor. Ben o duvarların fotoğrafını çektim. Önce bir anlam veremedim. Sağa sonra sola çevirdim. Bu onun baktığı duvar. Daha birçok görüntü var. Çıplak gözle görülmüyor. Fotoğrafı çekince görülüyor. Benim çıplak gözle göremediğimi karım özel yetenekleriyle görüyor” dedi.

Esra Erol, “Bu resimleri senden başka gören kimse var mı?” diye sordu. Hasan ise “Ben en son elimdeki resmi gösterdiğimde ona yemin ederim size dili tutuldu. Bu bunu nerden buldu gibi.” dedi.