  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı!

Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı!

Ekranların reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da'ya "eşim evden kaçtı" diyerek başvuran bir kişinin eşi bakın nereden çıktı.

Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı! - Resim: 1

'Esra Erol'da' programına katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile karısının evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi. 

1 / 8
Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı! - Resim: 2

Evi terk eden Selcan'ın bulunması için Esra Erol seferber oldu ve ünlü sunucu Selcan'ı buldu ve stüdyoya getirdi.

2 / 8
Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı! - Resim: 3

Süleyman Bey, eşinin sosyal medyayı sık kullandığını belirterek farklı iddialar ortaya attı. 4 aylık hamile Selcan, 17 Ağustos'ta Denizli'de bilmediği bir şehirden Konya'ya gitti.

3 / 8
Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı! - Resim: 4

Selcan Hanım, 17 gündür annesinin evinde kaldığını belirtti.

4 / 8