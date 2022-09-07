Esra Erol'u da şaşırtan olay! ''Eşim kayıp'' dedi, bakın altından ne çıktı!
Ekranların reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da'ya "eşim evden kaçtı" diyerek başvuran bir kişinin eşi bakın nereden çıktı.
'Esra Erol'da' programına katılan Süleyman Bey, 4 aylık hamile karısının evden kaçtığını belirterek ünlü sunucudan yardım istedi.
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Evi terk eden Selcan'ın bulunması için Esra Erol seferber oldu ve ünlü sunucu Selcan'ı buldu ve stüdyoya getirdi.
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Süleyman Bey, eşinin sosyal medyayı sık kullandığını belirterek farklı iddialar ortaya attı. 4 aylık hamile Selcan, 17 Ağustos'ta Denizli'de bilmediği bir şehirden Konya'ya gitti.
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Selcan Hanım, 17 gündür annesinin evinde kaldığını belirtti.
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