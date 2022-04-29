Esra Erol'u hiç böyle görmediniz! Canlı yayında ayakkabılarını çıkarıp koştu

45 YILLIK EVLİ ÇİFTİ BARIŞTIRMAK İÇİN YALINAYAK KOŞTU

"Benimle ya boşansın, ya da benden özür dilesin" diyen Melahat Teyze'nin 45 yıllık eşi Ramazan Bağ, kanala kadar geldi ancak stüdyoya girmemekte ısrar etti.