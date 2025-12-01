  1. Anasayfa
  4. Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar

ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol'un çocukları ve kardeşleriyle çıktığı yurtdışı tatilinde eşi Ali Özbir'i göremeyen takipçilerinin Erol'un paylaşımlarına yaptıkları yorumlar dikkat çekerken Ali Özbir de yorumlarda adı geçmesine rağmen sessizliğini korudu.

Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar - Resim: 1

Ekranların sevilen sunucularından Esra Erol'un çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı yurtdışı tatilinden yayınladığı fotoğraflar olay oldu. 

Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar - Resim: 2

Aslında fotoğraflardan çok fotoğraflara Esra Erol'un takipçilerinin yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar - Resim: 3

Bundan 15 yıl önce 2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le dünyaevine giren sunucu Esra Erol bu sefer tatile çocukları ve kardeşleriyle çıkmıştı...

Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar - Resim: 4

Berlin'de kısa bir tatil yapan Esra Erol tatil pozlarıyla dikkat çekti.

