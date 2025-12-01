Esra Erol'un tatil pozları sonrasında eşi Ali Özbir'in kulaklarını böyle çınlattılar
ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol'un çocukları ve kardeşleriyle çıktığı yurtdışı tatilinde eşi Ali Özbir'i göremeyen takipçilerinin Erol'un paylaşımlarına yaptıkları yorumlar dikkat çekerken Ali Özbir de yorumlarda adı geçmesine rağmen sessizliğini korudu.
Ekranların sevilen sunucularından Esra Erol'un çocukları ve kardeşleriyle birlikte çıktığı yurtdışı tatilinden yayınladığı fotoğraflar olay oldu.
Aslında fotoğraflardan çok fotoğraflara Esra Erol'un takipçilerinin yaptığı yorumlar dikkat çekti.
Bundan 15 yıl önce 2 Temmuz 2010'da Ali Özbir'le dünyaevine giren sunucu Esra Erol bu sefer tatile çocukları ve kardeşleriyle çıkmıştı...
Berlin'de kısa bir tatil yapan Esra Erol tatil pozlarıyla dikkat çekti.
