Esra Ezmeci başörtülü pozuyla olay oldu
Sosyal medya üzerinden takipçilerinden gelen sorulara yanıt veren klinik psikolog Esra Ezmeci bu sefer takipçilerine verdiği tavsiyelerle değil, başörtüsüyle paylaştığı fotoğraflarla gündemde...
Sosyal medya üzerinden kendisine gelen cinsellik sorularını açık açık paylaşması ve yanıtlamasıyla tanınan klinik psikolog Esra Ezmeci'nin sosyal medyadaki yeni paylaşımları olay oldu.
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Şu sıralar Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programıyla ekranda olan ünlü psikolog son paylaşımıyla dikkat çekti.
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Tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci kandil gecesi Sultanahmet Cami'ye gitti. Sosyal medyada da elinde Yasin ile poz veren Ezmeci'nin başörtülü pozları dikkat çekti.
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Esra Ezmeci'nin takipçilerinin bir kısmı ünlü psikoloğun makyajına takıldı bir kısmı ise Ezmeci'ye "Çok yakışmış" yorumlarında bulundu.
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