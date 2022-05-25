Esra Ezmeci'ye rakip çıktı! Ebru Polat'a gelen itiraflar ağızları açık bıraktı
Sosyal medyada takipçilerinin itiraflarını paylaşan ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye rakip çıktı. Ünlü şarkıcı Ebru Polat, takipçilerinden ''özel sırlarını'' paylaşmasını istedi. Polat'a gelen mesajlar şaşkına çevirdi.
Ünlü psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada takipçilerinin itiraflarını paylaşarak fenomen oldu. Ezmeci kısa sürede 4.2 milyon takipçiye ulaştı. Şimdi de Esra Ezmeci'ye ünlü bir isim rakip oldu. Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından "Bana en özel sırlarınızı itiraf" edin diyerek paylaşım yaptı. Polat'a gelen itiraflar görenlerin ağzını açık bıraktı.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Polat, takipçilerinin birbirinden ilginç itiraflarını paylaştı.
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Bir kullanıcı, "Eski sevgilimle AVM'deki emzirme odasında seviştim, odadan çıktım kocası geldi" diye yazdı.
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Ebru Polat bir takipçisinden gelen, "Sevgilimi 9 senelik kankasıyla aldattım" itirafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Kimseye güven yok görün" dedi.
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