Esra Ezmeci'ye rakip çıktı! Ebru Polat'a gelen itiraflar ağızları açık bıraktı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci sosyal medyada takipçilerinin itiraflarını paylaşarak fenomen oldu. Ezmeci kısa sürede 4.2 milyon takipçiye ulaştı. Şimdi de Esra Ezmeci'ye ünlü bir isim rakip oldu. Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından "Bana en özel sırlarınızı itiraf" edin diyerek paylaşım yaptı. Polat'a gelen itiraflar görenlerin ağzını açık bıraktı.