Eşref Rüya geleneği bozmadı! Yine zirveye oturdu
Ekranların fenomen dizisi Eşref Rüya, reyting yarışısında yine zirveye oturdu. Dizi, tüm reyting kategorilerinde birinci oldu.
Kanal D’nin, Cannes’da tüm dünyanın ilgisine mazhar olan fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümüyle ülke semalarına zirvede döndü. Eşref ve Nisan arasına Dinçer’in örmeye çalıştığı duvarların aşkın gücüne karşı koyamadığı dizi, tüm izleyici kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
HIDIR’IN OĞLU KİM
Aksiyon ve gerilimin romantizmle harmanlandığı Eşref Rüya’da, Eşref Tek uyuşturucu dolu depodan kurduğu zekice bir planla kurtuldu. Nisan, ona haksızlık ettiğini anlayınca ikili arasındaki buzlar hızlıca eridi. Gürdal’ın özgürlüğüne kavuştuğu bölümde, Eşref’in Dinçer’le yüzleşmesi nefes kesti.
Temponun bir an olsun düşmediği Eşref Rüya’da Necla’nın Hıdır’a gösterdiği fotoğraf, hem bölüme hem sanal medyaya damga vurdu. Dizinin fanları, ‘Hıdır’ın oğlu Eşref mi Kadir mi?’ sorusuna yanıt aramaya başladı.
DİNÇER ÖLDÜ MÜ?
Eşref Rüya’nın final sahnesinde Eşref, Nisan’ın Dinçer’in hazırladığı sözleşmeye imza atmasına son anda engel oldu. Ancak bu sırada yaşanan arbedede Dinçer’in merdivenlerden yuvarlanarak ağır yaralanması sonrası, ‘Dinçer öldü mü?’ sorusu akıllara takıldı.