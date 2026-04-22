Eşref Rüya ve Teşkilat oyuncularından çocuklara büyük sürpriz
Ekranların fenomen dizisi Eşref Rüya ve Teşkilat'ın oyuncuları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi. Oyuncular, çocukları odalarında ziyaret etti.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu öncülüğünde başlatılan ve geleneksel hale gelen ‘Cerrahpaşa Pediatri Şenliği’, hastane odalarında tedavi gören çocuklar için umut, neşe ve moral dolu anlara sahne oldu.
Çocuk kliniği bahçesinde gerçekleşen etkinliğe oyunculardan Ceren Benderlioğlu, Kaan Turgut, Büşra Develi, Görkem Sevindik, Buçe Buse Kahraman, Yunus Emre Yıldırımer başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim katıldı. Oyuncular çocuklara moral vermek için onları odalarında ziyaret ederek hediye dağıttı ve hatıra fotoğrafı çekildi.
'BÜYÜMEYEN ÇOCUĞUM'
Oyuncu Ceren Benderlioğlu, “Çocuklarla çocuk olmak gerçekten güzel olacak. Kendi adıma büyümeyen çocuk olduğumu düşünüyorum. Bugün burada onlarla eğlenmek biraz onlara nefes olabileceksek eğer ne mutlu bize” dedi.
'ÖZEL BİR GÜN'
Kaan Turgut, “Ülkemiz için özel bir gün. Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bayram. Onlarla beraber olmak ve onlarla vakit geçirmek çok güzel olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarla oyunlar oynayacağız, keyifli anlar geçireceğiz. Unutulmayacak zamanlar yaşayacağız umarım” diye konuştu.