Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı reyting rekortmeni dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli'nin ekibe veda edeceği öğrenildi.
Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde projeden ayrılacak.
