  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor

Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolü paylaştığı Eşref Rüya dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak.

Kaynak: birsenaltuntas.com
Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor - Resim: 1

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya çarşamba akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

 

1 / 4
Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor - Resim: 2

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı reyting rekortmeni dizide sürpriz bir ayrılık yaşanacak. 

 

2 / 4
Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli'nin ekibe veda edeceği öğrenildi.  

3 / 4
Eşref Rüya'da ayrılık zamanı! Diziye veda ediyor - Resim: 4

Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde projeden ayrılacak.

4 / 4