Eşref Rüya'ya Galatasaray rötarı mı ? Yayın akışı da Eşref Rüya için karar da belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray-Liverpool heyecanı yaşanırken, gözler Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’ya çevrildi. Çiğdem’in, Nisan’ın "Rüya" olduğu gerçeğini Eşref’e açıklayacağı o büyük bölüm bu akşam yayınlanacak mı?
Bu akşam Türkiye'nin kilitlendiği iki büyük ekran olayı var: Bir yanda Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki tarihi sınavı, diğer yanda Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşması olan Galatasaray-Liverpool maçı, TSİ 23.00'te başlayacak.
Maçın TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden yayınlanacak olması ve saatinin geçliği, Kanal D’nin prime-time kuşağını etkilemiyor.
Dizi severlerin korktuğu "erteleme" veya "özetli kısa bölüm" durumu bu akşam yaşanmayacak.
