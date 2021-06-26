Estetiği abartan Funda Arar'ın son görüntüsü şoke etti
46 yaşındaki Funda Arar, Volkan Konak'ın sunumuyla ekrana gelen ''Kuzey'in Oğlu'' programına konuk oldu. Sesiyle kulakların pasını silen ünlü şarkıcının son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Usta şarkıcı Funda Arar, uzun sürenin ardında 'Kuzeyin Oğlu programıyla izleyici karşısına çıktı.
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Performansı ile herkesi derinden etkileyen Funda Arar'ın yüzündeki değişim izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.
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Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi. Arar'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyal medya kullanıcıları 'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten', 'O eski halimden eser yok şimdi', 'Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel', 'Televizyonda görünce tanıyamadım', 'Keşke sen doğal kalsaydın Funda' ve 'Kendi tercihi bize saygı duymak düşer' gibi yorumlarda bulundu.
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