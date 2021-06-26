Estetiği abartan Funda Arar'ın son görüntüsü şoke etti

Sosyal medya kullanıcıları 'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten', 'O eski halimden eser yok şimdi', 'Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel', 'Televizyonda görünce tanıyamadım', 'Keşke sen doğal kalsaydın Funda' ve 'Kendi tercihi bize saygı duymak düşer' gibi yorumlarda bulundu.