Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu
Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi.
Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abarttı. Sosyal medyada pozlarını paylaşan ve "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekti.
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Yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı.
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Songül Karlı'yı görenler "Kendine yazık ettin", "Bir gözün başka bir gözün başka yere bakıyor", "Ablam yeter yaptırma artık estetik" yorumlarında bulundu.
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