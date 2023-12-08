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  4. Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu

Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu

Şarkıcı ve sunucu Songül Karlı son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi.

Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu - Resim: 1

Son hali ile şarkıcı Hadise'ye benzetilen Songül Karlı hem estetik hem de filtreyi abarttı. Sosyal medyada pozlarını paylaşan ve "Keşke benim kadar herkese yakışsa" dediği estetikleriyle havasını atan Songül Karlı'nın son hali dikkat çekti.

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Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu - Resim: 2

Yüzünü gerdiren türkücünün bir gözündeki sorun gözlerden kaçmadı.

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Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu - Resim: 3

Songül Karlı'yı görenler "Kendine yazık ettin", "Bir gözün başka bir gözün başka yere bakıyor", "Ablam yeter yaptırma artık estetik" yorumlarında bulundu.

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Estetiğin dozunu fazla kaçıran Songül Karlı eleştiri yağmuruna tutuldu - Resim: 4
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