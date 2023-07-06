Estetik ameliyatları ile tanınan Selin Ciğerci vücudunda orjinal olan yerlerini paylaştı!
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak kadın olan Selin Ciğerci, '"Onlar orjinal'" diyerek sosyal medya hesabından tırnaklarını paylaştı.
Bikinili pozlarıyla gündem olan Selin Ciğerci, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
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Pek çok kez estetik ameliyat olan Selin Ciğerci, vücudunda orijinal yerlerini gösterdi.
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"Onlar orijinal, estetik yok" diyen Selin Ciğerci elinin ve ayağının fotoğrafını paylaştı.
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İşte o kare...
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