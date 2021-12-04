Estetik çılgını fenomen 27'nci kez bıçak altına yatacak

Operasyonların tutarının yaklaşık 600 euro olduğu kaydedildi. Bratz oyuncak bebeklere benzemek isteyen Ivanova, "Dünyanın her yerinden birçok erkek bana sosyal medya ağlarım üzerinden geziler teklif ediyor." dedi. Bulgar kadın, dudaklarını çok sevdiğini ve onlarla bu şekilde daha iyi hisettiğini belirtti.