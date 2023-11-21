Estetik iddialarını yalanlayan Nesrin Cavadzade'nin eski fotoğrafları ortaya çıktı
Türkiye'nin kuşkusuz en güzel oyuncularından biri olan Nesrin Cavadzade her ne kadar hakkındaki "estetik güzeli" iddialarını yalanlasa da güzel oyuncunun eski fotoğraflarını görenler Nesrin Cavadzade'yi tanımakta zorluk çekti,.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin estetiksiz fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
1 / 40
Rol aldığı yapımlar gibi sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.
2 / 40
Her paylaşımı olay olan ünlü ismin bu defa eski fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.
3 / 40
Güzelliği ve fiziği ile çok beğenilen Nesrin Cavadzade hakkında çıkan estetik iddialarına; 'Gluteni, şekeri her türlü kes. 20 yıl aralıksız spor yap senin de benim gibi estetiklerin olur' sözleri ile yanıt vermişti.
4 / 40