Estetik sonrası güzel yıldızın burnu çürümeye başladı
29 yaşındaki Belaruslu ünlü televizyon yıldızı Anastasia Balinskaya yaptırdığı burun ameliyatının hijyenik koşullarda olmamasından dolayı burnunda iltihaplanma başladığını söyledi.
29 yaşındaki Belaruslu ünlü televizyon yıldızı Anastasia Balinskaya yaptırdığı burun ameliyatının hijyenik koşullarda olmamasından dolayı burnunda iltihaplanma başladığını söyledi.
1 / 100
Burnunda oluşan iltihap için defalarca doktora giden Anastasia'nın burnundaki çürüme, kullandığı ilaç ve damlalara rağmen durdurulamadı.
2 / 100
Doktorların kendisine burnunun müdahale edilmemesi takdirde tamamen çürüyeceğini söylediği Anastasia, 163,000 takipçisinden tedavi için kendisine maddi yardımda bulunmalarını istedi.
3 / 100
Burnunun tamamen çürümesinden korktuğunu belirten Anastasia doktorunun kendisine bir, maksimum iki ay sonra çok geç olur dediğini belirtti.
4 / 100