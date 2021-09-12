Estetik yaptıran Aleyna Kalaycıoğlu son halini paylaştı
Survivor 2021'nin başarılı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu burnuna estetik yaptırdı. Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı.
Survivor 2021 yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun, "Berkay'ın klibinde oynamak için estetik yaptırdığı" iddiaları gündemdeydi.
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Berkay bu iddialara "Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı, onu düzelttirdi. Ben öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim. Şarkının çıkışına az kaldı” diyerek yanıt vermişti.
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Bir süredir bandajlı haliyle paylaşımlar yapan Survivor Aleyna sonunda bandajları attı. Aleyna Kalaycıoğlu estetikten sonraki halini takipçileriyle paylaştı.
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