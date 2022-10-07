Estetik yaptıran Bensu Soral'ın son hali gündem oldu

Çene estetiği ve dudak dolgusu yaptıran Bensu Soral, makyaj yaptırdıktan sonra bornozuyla kamer karşısına geçerek poz verdi. Yaptırdığı estetikten dolayı yüz hatları değişen oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Bensu Soral için "Yüzüne ne yaptırmış öyle" ve "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.