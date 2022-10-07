Estetik yaptıran Bensu Soral'ın son hali gündem oldu
Ünlü oyuncu Bensu Soral estetik yaptırdı. Değişimiyle şaşırtan Bensu Soral'ın son hali beğenilmedi.
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Tuzak dizisinde Akın Akınözü, Talat Bulut ve Rıza Kocaoğlu ile başrol paylaşacak olan Bensu Soral, estetik yaptırdı. Makyaj yaptırdıktan sonra kamera karşısına geçen oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi.
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Çene estetiği ve dudak dolgusu yaptıran Bensu Soral, makyaj yaptırdıktan sonra bornozuyla kamer karşısına geçerek poz verdi. Yaptırdığı estetikten dolayı yüz hatları değişen oyuncunun son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Son haliyle sosyal medyada gündem olan Bensu Soral için "Yüzüne ne yaptırmış öyle" ve "Estetikten yamulmuş" yorumları yapıldı.
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İşte Bensu Soral'ın son hali:
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