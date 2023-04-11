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  4. Öyle bir estetik yaptırdı ki... Tanımak imkansız! İpucu: ''Hürrem''

Estetik yaptıran Meryem Uzerli’yi görenler tanıyamadı

Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'a hayat verdiği rolle tanıdığı güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin estetik sonrası değişimi sosyal medyada olay oldu.

Estetik yaptıran Meryem Uzerli’yi görenler tanıyamadı - Resim: 1

Ekranların efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolüyle ünü ülke sınırlarını aşan Meryem Uzerli, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken bir isimdi.

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Estetik yaptıran Meryem Uzerli’yi görenler tanıyamadı - Resim: 2

Meryem Uzerli'nin son hali ise eski halinden eser kalmadığını gözler önüne serdi.

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Estetik yaptıran Meryem Uzerli’yi görenler tanıyamadı - Resim: 3

Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu. 

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Estetik yaptıran Meryem Uzerli’yi görenler tanıyamadı - Resim: 4

Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla estetiğin dozunu kaçırdığı görülen Uzerli, çene ve yanak dolgusuyla bambaşka biri oldu. 

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