Estetik yaptıran Meryem Uzerli’yi görenler tanıyamadı
Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan'a hayat verdiği rolle tanıdığı güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin estetik sonrası değişimi sosyal medyada olay oldu.
Ekranların efsane dizisi Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan rolüyle ünü ülke sınırlarını aşan Meryem Uzerli, güzelliği ve yeteneğiyle dikkat çeken bir isimdi.
1 / 90
Meryem Uzerli'nin son hali ise eski halinden eser kalmadığını gözler önüne serdi.
2 / 90
Ünlü oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.
3 / 90
Sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla estetiğin dozunu kaçırdığı görülen Uzerli, çene ve yanak dolgusuyla bambaşka biri oldu.
4 / 90