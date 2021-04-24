Estetik yaptıran Seda Sayan, son halini paylaştı
Seda Sayan, güzellik uğruna bir kez daha bıçak altına yattı. Dudak kaldırma işlemi yaptıran Sayan, son halini Instagram hesabından paylaştı.
Fransız askısı adlı estetik operasyon ile yüzünü gerdiren Seda Sayan bu anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sayan'ın estetik operasyonu videosu günlerce konuşulmuştu.
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Yaptırdığı estetikleri gizlemeyen Seda Sayan son olarak burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yatmıştı.
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Şimdilerde Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapan Seda Sayan'ın son hali sevenlerini korkuttu.
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Sosyal medyada hızla yayılan ve "Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu?" yorumları sonrası Seda Sayan'dan estetik açıklaması geldi.
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