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  4. Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı

Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın programında aylık ne kadar gideri olduğunu açıkladı.

Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı - Resim: 1

Sosyal medyada paylaştığı çılgın videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Mika Can Raun, son olarak yaptığı estetik operasyonlarla adından söz ettirdi. 

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Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı - Resim: 2

Estetikle bambaşka biri olan Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu.

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Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı - Resim: 3

Raun, aylık harcamalarından ve hayatında en zorluk çektiği şeyi anlattı.

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Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı - Resim: 4

"ALIN, ŞAKAK, ÇENE, BURUN VE DUDAĞIMI YAPTIRDIM"
Estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" ifadelerini kullandı.

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