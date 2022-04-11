Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı

"ALIN, ŞAKAK, ÇENE, BURUN VE DUDAĞIMI YAPTIRDIM"

Estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" ifadelerini kullandı.