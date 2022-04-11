Estetikle tanınmaz hale gelen Mika Can Raun, aylık harcamasını açıkladı
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın programında aylık ne kadar gideri olduğunu açıkladı.
Sosyal medyada paylaştığı çılgın videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Mika Can Raun, son olarak yaptığı estetik operasyonlarla adından söz ettirdi.
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Estetikle bambaşka biri olan Mika Can Raun, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan Zor Ama Yine De Sor programına konuk oldu.
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Raun, aylık harcamalarından ve hayatında en zorluk çektiği şeyi anlattı.
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"ALIN, ŞAKAK, ÇENE, BURUN VE DUDAĞIMI YAPTIRDIM"
Estetik operasyonlara neden ihtiyaç duyduğundan bahseden Mika Can Raun, "Ben değişimle yaşayabiliyorum. Hayatımı yaşanır kılıyor. Bu da bunlardan biriydi. Alın, şakak, çene, burun ve dudak işlemi yaptırdım. Sonra da ufak tefek dolgu işlemleri oldu" ifadelerini kullandı.
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