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  4. Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu

Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ve sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü türkücü Songül Karlı da Barbie akımına katıldı.

Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu - Resim: 1

Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan Barbie akımına Songül Karlı da uydu.

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Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu - Resim: 2

Barbie akımına uyan 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, pembeler içindeki halleriyle dikkatleri üzerine çekti.

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Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son hali olay olmuştu.

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Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu - Resim: 4

Songül Karlı'nın estetikli pozlarını görenler ünlü türkücüyü ünlü şarkıcı Hadise'ye benzetmişti...

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