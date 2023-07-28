Estetikleriyle Hadise'ye benzeyen Songül Karlı bu sefer de Barbie oldu
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ve sık sık estetik haberleriyle gündeme gelen ünlü türkücü Songül Karlı da Barbie akımına katıldı.
Gişe rekorları kıran ve özellikle sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran Barbie filmi sonrası tüm dünyayı etkisi altına alan Barbie akımına Songül Karlı da uydu.
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Barbie akımına uyan 49 yaşındaki türkücü Songül Karlı, pembeler içindeki halleriyle dikkatleri üzerine çekti.
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Geçtiğimiz günlerde yine estetik dokunuşlar yaptığını paylaşımlarıyla duyuran Songül Karlı'nın son hali olay olmuştu.
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Songül Karlı'nın estetikli pozlarını görenler ünlü türkücüyü ünlü şarkıcı Hadise'ye benzetmişti...
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