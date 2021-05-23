Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı

İDDİALARI YALANLADI

Öte yandan Damiano David uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İddiaları sert bir dille reddeden David, 'saklayacak hiçbir şeyim yok' dedi ve gerekirse uyuşturucu testi yaptırmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Grubun resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada ise 'Bazı insanların Damiano'nun uyuşturucu kullanması iddiaları ile ilgili söyledikleri karşısında gerçekten şok olduk' ifadesi yer aldı.