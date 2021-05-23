Eurovision 2021'de uyuşturucu skandalı
Bu yıl Hollanda'da düzenlenen Eurovision 2021 Şarkı Yarışmasında, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin kutlamalar sırasında uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
Hollanda'da, 65'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'ndan "Zitti E Buoni" adlı şarkısıyla İtalya'yı temsil eden Maneskin rock grubu birinci geldi.
26 ülkenin katıldığı yarışmada, 524 puanla birinci seçilen Rock grubu Maneskin'in baş solistinin canlı yayınlanan kutlamalar sırasında içki şişelerinin arkasına eğilerek bir şeyler kokladığı anlar yarışmanın gündemine oturdu.
İDDİALARI YALANLADI
Öte yandan Damiano David uyuşturucu kullandığı iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İddiaları sert bir dille reddeden David, 'saklayacak hiçbir şeyim yok' dedi ve gerekirse uyuşturucu testi yaptırmaya hazır olduğunun altını çizdi.
Grubun resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada ise 'Bazı insanların Damiano'nun uyuşturucu kullanması iddiaları ile ilgili söyledikleri karşısında gerçekten şok olduk' ifadesi yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILACAK
Hollanda basını, yarışmayı kazanan grubun baş solistinin uyuşturucu madde kullandığını iddia etti.