Eurovision'da ilk 3'e girerek herkesi gururlandırmıştı: Şebnem Paker bakın şimdi ne yapıyor?

1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı ‘Dinle’yi seslendiren sanatçı Şebnem Paker 1997 yılında Eurovision’da üçüncü oldu ve Türkiye’nin o zamana kadarki en büyük Eurovision başarısını elde etti.

Eurovision’daki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran sanatçı, o günden sonra hayatını müzik öğretmenliği yaparak geçirdi, sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı.