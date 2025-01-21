Ev sahibinden çok ağır iddialar... Pelin Karahan'a icralık oldu
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesinin İstanbul Beykoz’da kiraladığı evin kirasını ödemediği gerekçesiyle icralık olduğu ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, annesi için İstanbul Beykoz’da tuttuğu evin kirasını ödemediği iddialarıyla gündemde.
İddiaya göre Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit için İstanbul Beykoz’da bir ev kiraladı ancak kira ödemeleri yapılmadı.
Ev sahibi Batuhan Bey, Pelin Karahan’ın eşi Bedri Güntay’ın da kefil olduğu iki yıllık kontratın 2023’te imzalandığını belirtti. Ancak daha sonra, kiracı tarafının imzanın kendilerine ait olmadığını öne sürerek kontratı reddettiğini ifade etti.
Kanal D’de ekrana gelen ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına telefonla bağlanan Batuhan Bey, “İstanbul Beykoz’daki evimizi Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit’e kiralık olarak tuttu. Hatta eşi Bedri Bey de (Bedri Güntay) kefil oldu. 2023’te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve ‘İmza bizim değil, sahte imza’ dediler. Ekim 2023’te dava açıldı. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve hâlen bir dönüş yok” dedi.