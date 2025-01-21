Ev sahibinden çok ağır iddialar... Pelin Karahan'a icralık oldu

Kanal D’de ekrana gelen ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına telefonla bağlanan Batuhan Bey, “İstanbul Beykoz’daki evimizi Pelin Karahan, annesi Seher Nural Koçyiğit’e kiralık olarak tuttu. Hatta eşi Bedri Bey de (Bedri Güntay) kefil oldu. 2023’te çıkmak üzere kontrat imzalandı. Fakat çıkmadılar ve ‘İmza bizim değil, sahte imza’ dediler. Ekim 2023’te dava açıldı. Kirayı yıllık peşin ödediler. 2024 Ekim ayında ise ödemeleri gereken kirayı ödemediler. Şu anda icra takibi başlatıldı ve hâlen bir dönüş yok” dedi.